Sprogforsker har aldrig prøvet noget lignende

Det er aldrig sket før, at en enkelt begivenhed i historien så hurtigt har fået danskerne til at tage nye ord i munden.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Coronoaepidemien har i den grad smittet danskerne sprogligt.

Smittekæde, dødsrate, influenzasymptom, værnemiddel, podepind og superspreder er bare nogle af de nye ord, danskerne er begyndt at sige dagligt.

Faktisk er det aldrig sket før, at en enkelt begivenhed i historien så hurtigt har fået danskerne til at tage så mange nye ord i munden. Og når Den Danske Ordbog skal opdateres på fredag, vil hele 33 af de nye ord være relateret til forårets pandemi.

»Jeg har aldrig prøvet noget lignende. I begyndelsen af corona var der et helt overvældende antal nye ord om dagen i medierne. Det har været helt utroligt«, siger lingvist Sanni Nimb, der er ledende redaktør på Den Danske Ordbog og har været med til at udvælge de nye 33 ord.

Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog redigeres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og består af mere end 1 milliard ord. 2-3 gange om året opdateres den. Den nye opdatering bliver tilgængelig for offentligheden fredag 19. juni på hjemmesiden ordnet.dk og omfatter i alt 634 nye ord, 29 nye betydninger og 10 faste udtryk.

Mange af de nye coronaord handler også om de nye vaner og den nye kultur, der er opstået i kølvandet på coronaepidemien såsom afspritning, videomøde, zoneforbud og forsamlingsforbud.

Opdateringen af Den Danske Ordbog redigeres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og omfatter i alt 634 nye ord, 29 nye betydninger og 10 faste udtryk. Opdateringen bliver tilgængelig for offentligheden fredag 19. juni på hjemmesiden ordnet.dk.

Corona har også sat sit aftryk på de nye faste udtryk. For eksempel er udtrykket patient nul blevet optaget.

Redaktionen tilføjer ikke blot nye ord, men reviderer også betydninger af et ord, hvor det er nødvendigt. Beskrivelsen af afbødning er efter corona udvidet, så den også dækker virusudbrud.

Corona løb med opmærksomheden

Egentlig skulle temaet for denne opdatering være mad, men så kom corona og stjal rampelyset.

Mange af de nye ord, der ikke er coronarelaterede, har dog stadig med mad og drikke at gøre: chilimayo, gintonic, middelhavssalt, nanbrød, tacoskal og østerskniv.

Der er tale om fagligt sprog, som har blandet sig helt eksplosivt i det normale sprog, såsom og . Nogle af ordene vil sikkert blive glemt, når coronavirussen forhåbentlig snart er væk igen, mens andre vil vise sig langtidsholdbare Sanni Nimb, ledende redaktør, Den Danske Ordbog





Normalt er ordbøger ret konservative, før de optager nye ord. Det skyldes ifølge Sanni Nimb, at man gerne vil sikre sig, at nye ord og udtryk ikke bare lander i sproget for en kort periode, men er levedygtige.

»Der plejer gerne at gå et stykke tid, før vi optager et nyt ord. Men vi kunne se, at vores udenlandske kollega optog coronarelaterede ord, og så gik vi også i gang«.

Hun er spændt på, at se hvilke coronaord der rent faktisk kommer til at hænge ved.

»Der er tale om fagligt sprog, som har blandet sig helt eksplosivt i det normale sprog, såsom superspreder og flokimmunitet. Nogle af ordene vil sikkert blive glemt, når coronavirussen forhåbentlig snart er væk igen, mens andre vil vise sig langtidsholdbare«, siger Sanni Nimb.

Et af de ord, der er blevet brugt flittigt i medierne dette forår, er selvisolation, selvom det hverken kan slås op i Den Danske Ordbog eller Retskrivningsordbogen. Og det kommer man heller ikke til at kunne lige foreløbigt. Det er nemlig ikke blevet udlavt.

Større søgning

Coronakrisen har ikke bare være med til at tilføje nye ord, men har også sat sit præg på søgningerne i ordbogen i marts og april i år, hvor ordet virus var danskernes foretrukne søgeord.