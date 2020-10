Mesterværk fra 1982 er ikke en dag forældet

Det er snart fyrre år siden, jeg sad med sluserne helt åbne og lod Ron Frickes billeder og Philip Glass’ musik skylle gennem mig i en art cinema-biograf på Gneisenaustrasse i Vestberlin, men de har aldrig forladt mig.

Det er Godfrey Reggios mesterværk ’Koyaanisqatsi’ fra 1982, jeg taler om. 1 time og 17 minutter, hvor dårende smukt filmet natur kontrasteres mod alt det, vi kalder civilisation: atomkraftværker, bilkøer, eksploderende rumraketter og hotdogs. ’Koyaanisqatsi’, selve titlen, betyder på Hopi-sprog ’ude af balance’, og det var med den sparsomme viden om filmens anliggende, at jeg som ung og modtagelig studerende gik ind i biografen. Interessant, at Reggio oprindelig slet ikke havde haft nogen titel, det var noget, Francis Ford Coppola, der blev executive producer på filmen, tvang igennem i sidste øjeblik.

I 2020 forbløffes jeg over, hvor nutidigt et udtryk filmen har, og hvor stor en betydning dens æstetik har haft for andre video-, tv- og filmskabere. Jeg bliver konfronteret med min ungdoms fascination af filmen. Hvor enormt vigtig, jeg følte, den var, men først og fremmest er jeg imponeret over filmens kunstneriske holdbarhed og næsten profetiske evne til at sætte fingeren på nogle ømme punkter, der siden dengang kun er blevet endnu ømmere.