Christine er ejendomsmægler, dominatrix-Barbie og en drøm af en skurk

Går din ejendomsmægler rundt i tårnhøje, giftiggrønne stiletter? Har hun langt kunstigt hår helt ned til numsen? Og har du tilmed brug for syv eller otte badeværelser i dit kommende hus? Du kan formentlig svare nej til det hele. Så meget desto mere grund til at sige kæmpe ja tak til realityprogrammet ’Selling Sunset’ på Netflix, der føles som en slags ’Hammerslag’ på steroider med et intrigant strejf af noget ’Real House Wives of Whatever’.

Jeg orker normalt ikke reality-tv. Alligevel stak ’Selling Sunset’ gaflen i mig. Det er Christine Quinns skyld. Den på alle måder latterligt glamourøse ejendomsmægler, der spiller rollen som djævelsk, udspekuleret og afsindig dyrt klædt skurk til perfektion. Gang på gang vasker hun gulv med de andre latterligt glamourøse ejendomsmæglere med sin stride opførsel og svimlende selvtillid.

Her er fem grunde til, at man skal se ’Selling Sunset’ alene på grund af Christine Quinn:

1Hun er iskold

’Selling Sunset’ er et klassisk realityformat, hvor man følger ejendomsmæglerne hos The Oppenheim Group i Los Angeles. Teknisk set er der også nogle mandlige ejendomsmæglere ansat i firmaet. Det står der i hvert fald på deres hjemmeside. Men det er kvinderne, det hele handler om i ’Selling Sunset’. Eller ’pigerne’, som de to små, skaldede tvillingebrødre, der ejer Oppenheim, konsekvent kalder deres kvindelige ansatte.