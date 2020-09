Bravo! Preben Kristensen tryllebinder sit publikum med en enorm charme og et fagligt overskud

Hold kæft og drik din gin«.

Det er en sætning, det kræver en betydelig portion professionalisme at aflevere til en medspiller, der kun akkurat har nået konfirmationsalderen, når man selv skal forestille at være en midaldrende kæltring af en hæler i spidsen for en bande præpurbertære tyveknægte.

Preben Kristensen er imidlertid manden, der kan løse den opgave. Og hans Fagin er forestillingen ’Oliver!’ over Dickens’ ’Oliver Twist’ værd. For ud over at accentuere sin karakters dobbelte karakter som både hårdkogt og delvis skruppelløs kriminel og så dog et omsorgsfuldt menneske tryllebinder han sit publikum med en enorm charme og et fagligt overskud af imponerende omfang. Og da han afleverer showstopperen ’Jeg overvejer situationen’, sætter han en fed streg under sit format. Sådan. Bum. Der skal skabet og bordet og stolen og sofaen og resten af møblementet stå.