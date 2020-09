Herlig nonsens på Betty Nansen: Døden er en grafisk designer fra Østerbro, der hedder Michael og kører på ladcykel

Efter lang tids teatertørke er det lige i øjet at genstarte scenen med komedien ’Livstidsgæsterne’ på Betty Nansen, der ikke har haft nogen forestillinger siden marts. For man skal lige vænne sig til det hele igen. Hvor er vi? Hvad er scenen for et mærkeligt sted? Spørgsmål, som enhver scenekunstner altid bør stille sig selv – og altså ikke mindst lige nu.

Til at begynde med handler stykket også om overhovedet at kunne finde en plads, da seks forvirrede skuespillere træder ind, hvem skal sidde på hvilken stol? Det er lige før, vi ikke behøver mere drama end det.

Man mærker også straks den overskydende energi – tak, Elliott Crosset Hove – der vil ud af det lukkede rum, der foruden at være scenens også er menneskets hoved. Og det er vi jo mange, der har længtes ud af, selv om vi så godt nok i ’Livstidsgæsterne’ spærres inde i et andet menneskes klaustrofobiske hoved og alle dets indre kampe.