Ayse Dudu Tepe: »Jeg fortalte ham, at jeg ikke blev det mindste berørt, når jeg stod og sniffede til eddikesyre«

Så blev det min tur. Til at have feber. Hovedpine. Træthed. Til at miste smags- og lugtesansen. Til at have covid-19. Jeg er en af de få i Danmark. Men en blandt mange i verden.

I skrivende stund har der været 64.551 bekræftede tilfælde i Danmark. 768 er døde. På verdensplan er der 55.449.479 bekræftede tilfælde og 1.338.989 døde.

Derudover er der mørketal, og blandt dem et signifikant et af slagsen, som der nok ikke kommer tal på lige foreløbig, nemlig det ukendte antal, der lever med coronaens senfølger. Nærværende avis har bragt adskillige skildringer, som jeg har læst med stor iver, inden jeg selv blev smittet med corona, for min værste frygt er netop at blive en af disse. At jeg ikke genvinder min lugte- og smagssans.