Ubehaget kravler gennem controlleren og op i fingerspidserne i dette spil om et transkønnet barns drab på sin mor

Det overrasker mig, lige så meget, som det overrasker Alyson: Indtil nu har Alyson og hendes tvillingebror, Tyler, husket deres traumatiske barndom på samme måde. Men så husker de et møde mellem den lokale politibetjent Eddy og deres mor på forskellig vis. Det er ikke, fordi forskellen på deres minder er stor. Alligevel er den stor nok til, at jeg bruger lang tid på at overveje, hvilken version af historien der vil gavne de to hovedkarakterer mest. For mindet om en begivenhed kan være stærkt personlighedsdannende.

Det er spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet findes en sand version af fortiden, eller om vi alene skaber og forandrer den, alt efter hvordan vi vælger at genkalde os den.

I Dontnod Entertainments seneste computerspil ’Tell Me Why’ er det spørgsmål mere end relevant for måden, man som spiller skaber fortællingen om tvillingerne Alyson Ronan og Tyler Ronan.