Mændene tror ikke, de må gå indenfor. Nu skifter Kvindemuseet navn

Det var en sejr for rødstrømpebevægelsen, da Kvindemuseet i Aarhus efter hård kamp kunne åbne i1982. Det handlede om ligeløn og ligestilling for det køn, der i århundreder har været undertrykt.

Og vel er der stadig ikke ligestilling for kvinder, men nu lægger Kvindemuseet op til diskussion om sit navn. Et brandingbureau er hyret, og der er nedsat fokusgrupper, som skal høres og skal teste nye navne, for i dag er det både utidssvarende og direkte ekskluderende at kalde sig et museum for kvinder, siger museets direktør, Julie Rokkjær Birch.

»Mænd kæmper med deres kønsroller og maskulinitet, og også personer af andre køn har ligestillingsproblemer. Vi er nået dertil, hvor ligestilling og kønskamp er for alle, og det skal museets navn vise«.