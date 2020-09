»Det kunne ikke passe bedre«, siger britisk politi om spektakulært fund af tyvegods

Bøger. Man kan se filmen for sig: Betjentene har gennemsøgt huset for tyvekosterne, men føler, de er gået forgæves.

Ligesom de giver op og vender om for at gå igen, opdager den ene strømer en lysstreg komme op fra gulvbrædderne. »Skaf et koben«, kunne han sige febrilsk.

Måske ville kameraet endda kigge op fra under gulvet, som betjentene kaster sig på hug for at brække gulvet op.

Om det foregik sådan, melder det britiske politi ikke noget om. Men sandt er det, at det er lykkedes dem at finde 200 stjålne antikke bøger til en værdi af 20 millioner danske kroner, gemt under gulvet i et hus i Rumænien. Det skriver The Guardian.

Blandt bøgerne var blandt andet førsteudgaver af vigtige værker af sir Isaac Newton og Galileo Galilei.

Fundet er ikke bare ekstremt værdifuldt, men vigtigere er, at bøgerne er uerstattelige og ikke mindst vigtige for den internationale kulturarv, siger britisk politi.

Politiet udtaler også, at fundet ikke kunne passe bedre til måden, bøgerne oprindelig blev stjålet på. For i bedste ’Mission Impossible’-stil firede de to forbrydere Daniel David og Victor Opariuc sig ned gennem huller, de havde savet i loftet på et varehus i den britiske by Feltham tilbage i januar 2017.

Her kunne de lande på toppen af de mange hylder, hvor de sjældne bøger lå og ventede på at blive skibet til en stor auktion i Las Vegas. Ramte de gulvet, ville de have udløst alarmen. Efter fem timers arbejde forsvandt de lydløst midt om natten med bøger i 16 sportstasker sammen med en tredje medsammensvoren, der ventede i en varevogn.

Varevognen blev senere fundet tom og rengjort med blegemiddel.

De tre blev senere identificeret som medlemmer af en stor rumænsk forbryderorganisation, der havde stået bag en lang række lignende indbrud.

Efter tre år, ransagninger af 45 adresser i tre forskellige lande og 13 sigtelser er sagen om de stjålne bøger nu slut. Værsgo til rulleteksterne.