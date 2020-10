5 hjerter: 'Mine smukke veninder' er så stærkt fortalt, at jeg kan smage den lunkne Bjørnebryg og mærke suset fra bilen, der passerer lige forbi

De var syv fulde teenagepiger, og skulle de have det rigtig sjovt, stillede de sig ud på kørebanen og trådte først tilbage, når bilen var helt tæt på.

De gjorde det alle syv, én efter én, og ingen sagde stop.

Det var i slutningen af 1980’erne på Frederiksberg i København, og boede man i området, ville man måske have set dem. Eller hørt dem. Et råbende pigeslæng med Ball-trøjer og Nørgaard-tørklæder, der væltede rundt på jorden i et grineflip på vej mod ungdomsklubben. Man ville måske have syntes, at de var for meget, men deres holdning til andre ville til gengæld være, at de kunne »skride ad helvede til«, som en af dem skraldgrinende i dag husker.