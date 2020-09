Jyllands-Posten afviste islam-kronik på 15-årsdagen for Muhammed-tegningerne

Mens Morgenavisen Jyllands-Posten i dag på 15-årsdagen for Muhammed-tegningerne droppede en kronik af den islamkritiske forfatter og debattør Kåre Bluitgen, valgte næstformanden i Venstre, Inger Støjberg, at markere jubilæet ved at bringe nogle af tegningerne på sin Facebook-profil.

Den 30. september 2005 bragte Jyllands-Posten de 12 tegninger, som udløste protestaktioner i Mellemøsten, terror og trusler om terror mod Danmark.

På den dag ville Kåre Bluitgen gerne have haft en kronik i samme avis om blandt andet, hvor svært det har været for ham at finde en illustrator til den børneversion af koranen, han udgiver i disse dage.

Udgivelsen sker på eget forlag, da det også viste sig umuligt for Kåre Bluitgen at finde et forlag, der ville binde an med bogen.

Sporene fra Paris skræmmer

Men Jyllands-Posten afviste at trykke kronikken med henvisning til terrorangrebet mod det franske satiremagasin Charlie Hebdo i sidste uge.

»Lige nu er der en forhøjet risiko oven på det, som der skete i sidste uge i Paris. Så derfor valgte vi at takke nej til Kåre Bluitgen i den her omgang. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke ville have trykt kronikken under andre omstændigheder«, siger avisens opinionsredaktør Palle Weis til Netavisen Pio.

Ny terror mod Charlie Hebdo

Tidligere i denne måned genoptrykte Charlie Hebdo de danske Muhammed-tegninger i forbindelse med retssagen mod de 14 personer, der er tiltalt for at have medvirket til terrorangrebet mod magasinet og et jødisk supermarked i Paris, der kostede 12 mennesker livet i januar 2015. Det fik al-Qaeda til at true med hævn over genoptrykningen.

Ved den lejlighed afslog Jyllands-Posten en anmodning fra det franske satiremagasin om at genoptrykke den oprindelige avisside med de 12 tegninger. Overfor Netavisen Pio erkender Palle Weiss, at Jyllands-Posten ikke vil genoptrykke tegningerne, fordi »hensynet til avisen – og koncernens - medarbejdere vejer i sidste ende tungere«.

Bluitgen-bog udløste tegningerne

Oprindeligt valgte avisen at trykke tegningerne som en reaktion på, at netop Kåre Bluitgen ikke kunne finde en tegner, der ville tegne Muhammed i en portrætbog om profeten.

Modsat Jyllands-Posten har Venstres næstformand Inger Støjberg ingen problemer med at publicere Muhammed-tegningerne. Hun har lagt et par af tegningerne ud på sin Facebook-profil, hvor hun hylder dem og deres betydning.

»Der var - og er - god grund til både at stå ved og være stolt af Muhammed-tegningerne den dag i dag. Det var - og er - nødvendigt at være ganske klar på det fundament af frihedsrettigheder, som Danmark er bygget på... Frihedsrettigheder, der betyder, at man i Danmark kan tro på præcis den Gud, man vil. At vi har ytringsfrihed, så vi kan sige det, vi mener, og tegne det, vi evner - og her er piger og drenge, kvinder og mænd lige meget værdi«, skriver Inger Støjberg.

Westergaard-satire som baggrundsskærm

Hun har i årevis haft Kurt Westergaards tegning af Muhammed med en bombe i turbanen som baggrundsskærm på sin Ipad, oplyser hun med ordene: »Det har jeg, fordi jeg elsker Danmark, frihedsrettigheder og vores historie. Så enkelt er det«.

På fem timer fik opslaget 5.400 likes på Facebook, hvor 787 havde kommenteret det, langt de fleste positive.

Også Dansk Folkeparti hylder tegningerne på partiets Facebook-profil, dog uden at vise dem. Partiet holder sig dog ikke tilbage for at ønske »stort tillykke med de 15 år!«