Hør hele interviewet med Casper Christensen læst op

Casper Christensen: »Jeg har altid en exitplan. Og de andre er ikke med i den, vel? Så de bliver forladt«

For tre år et halvt år siden gik Casper Christensen i intensiv terapi, forstærket af det psykedeliske stof MDMA, for at finde noget, han aldrig før har haft: Ro. I dag spiser han vegansk, er blevet troende og lægger afstand til de udgaver af Casper Christensen, der skred, svigtede, blæste hjernen ud med kokain og jagtede damer, penge og berømmelse. Politiken har besøgt Casper Christensen – aktuel med biografien ’Casper’ – på verandaen foran hans nye hus, en gammel nazirede i Hornbæk. For: Er det her blot endnu en flygtig skikkelse i mandens mange liv, et spøgelse, der aldrig helt stempler ind, før han er videre? Eller: Har Casper Christensen virkelig forandret sig?

Læs hele interviewet ved at trykke her - eller hør Gudrun Marie Schmidt læse det op i playeren øverst i denne artikel.