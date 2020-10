Det var helt unødvendigt, at pianisten sendte så bossy blikke til orkestret

Vejen til toppen inden for klassisk musik er et nådesløst kapløb, der handler om perfektion og om titusindvis af timers øvning for at nå til den perfektion. De, der vil helt til tops og have en karriere som omkringrejsende internationale solister, stiller op i konkurrencer.

Men sjovt nok er det ikke altid dem, der vinder, der klarer sig bedst.

En af de mest prestigefulde internationale konkurrencer for pianister er Chopinkonkurrencen, der holdes hvert femte år i Warszawa i Chopins fødeland, Polen. Den konkurrence røg den geniale eksjoguslaviske pianist Ivo Pogorelich ud af i 1980 og fik en verdenskarriere bagefter. Fordi dommeren og mesterpianisten Martha Argerich trådte ud af juryen i protest mod afgørelsen.