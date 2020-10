Hun er en ledestjerne for unge ’hoopers’: »Jeg hører også fra mænd, der elsker at se noget, der er så uskyldigt og så lidt klamt«

Det kan godt være, at hulahopringen ikke forekommer os særlig indisk.

Men sarien gør. Den der hvirvlende, klassiske, besættende dervish-dans er arabisk i sin oprindelse, men her finder tre kulturer altså sammen.

Den indiske bevægelseskunstner – hun kalder sig ikke danser – Eshna Kutty, 24, har altid syntes, det var sjovt at svinge hulahopring. Og at hulahopringe i traditionel indisk klædedragt ligesom gav akten en kant, og blandingen har gjort Kutty til et fænomen på YouTube og en ledestjerne for unge indiske hoopers, som de kalder sig. #SareeFlow er hashtagget på de sociale medier.

Det er Hyperallergic, det amerikanske onlinekunstmagasin, der har opdaget Eshna Kutty og lystfuldt givet plads til hendes snurrende, boblende, utæmmelige moves. Dansehypen og hashtagget fik liv under Kuttys coronakarantæne og gav fornemmelsen af, at al meningsfuldt liv »blev suget ud af år 2020«.

»Jeg havde lyst til at flyde væk fra alt det, og det føltes virkelig dejligt at klæde sig ud uden at have nogen særlig grund til det og fjolle rundt. Det er skønt at være med til som kvinde at give kraft til andre kvinder, men jeg hører også fra mænd, der elsker at se noget, der er så uskyldigt og så lidt klamt. Det var ikke en sexet video eller noget komik, der gik viralt; det var bare en spontan video af mig, der havde det sjovt i min sari i mit soveværelse«.

I dag følger 134.000 Eshnas videoer, og 500 videoer fra hendes og andres hænder bærer i dag hashtagget.