»Jeg har gjort sådan, at mit navn for altid vil blive forbundet med Benny Fredrikssons selvmord«

»Jeg var virkelig nervøs«.

Den svenske debattør Åsa Linderborg, der i ti år var kulturchef for Aftonbladet og hurtig på tasterne, når der skulle markante holdninger i spalterne, sidder på sit forlag i København. Hun taler om, hvordan hun havde det i august, da hendes bog ’Året med 13 måneder’ skulle udkomme i Sverige.

Man forstår hende godt. Den er blevet kaldt ’en livereportage fra Skærsilden’ og er Linderborgs dagbog fra et dramatisk år. Både for Sverige og for forfatteren selv, som bliver forladt, får 50 års-krise og bliver anklaget for at have dræbt teaterchef Benny Fredriksson, som hun har skrevet kritisk om. I bogen skriver hun navnene på dem, hun oplevede svigtede, var hykleriske, feje. Og hun klarlægger dag for dag, hvad der ledte op til den kommentar, hun i dag ønsker, hun aldrig havde skrevet, og hvordan hun bagefter forsøgte at leve med det.