Blev aldrig en Netflix-dræber: Trods 12 milliarder kroner lukker streamingtjeneste til unge efter blot et halvt år

Streamingtjenesten Quibi, der havde ambitioner om at fange et yngre publikum med fiktion, nyheder, mad- og livsstilsprogrammer på seks-ti minutter på mobilen, lukker efter bare et halvt år, skriver flere internationale medier.

Folkene bag tjenesten, der blev lanceret i foråret, mener, at covid-19 er en del af årsagen til tjenestens manglende succes.

Tjenestens grundlægger, Hollywood-legenden Jeffrey Katzenberg, som er tidligere leder af Disney og medstifter af Dreamworks, samt adm. direktør Meg Whitman, en af Silicon Valleys superstjerner, der blandt andet har været direktør for eBay, begrunder i et åbent brev lukningen med, at Quibis koncept enten ikke var stærkt nok, eller at tjenesten blev lanceret på et dårligt tidspunkt.

»Desværre kommer vi aldrig til at vide det, men vi har en fornemmelse af, at det er en kombination af de to ting«, skriver de i brevet og tilføjer, at det er med »ufatteligt tungt hjerte« at de nu lukker forretningen og prøver at sælge indholdet og teknologien videre.

Musikere som Jennifer Lopez og Chance the Rapper, skuespillere som Reese Witherspoon og Bill Murray samt instruktøren Steven Spielberg har været hyret til at lave indhold til den abonnementsbaserede mobile streamingtjeneste.

Navnet Quibi er en sammentrækning af quick bites, og konceptet var, at tjenestenes fiktionsserier, nyheder, mad- og livstilsprogrammer blev sendt i små portioner på seks-ti minutter og kun kunne ses på mobilen.

Det skulle sikre yngre mennesker over hele verden underholdning i hverdagens pauser, i toget, på vej til arbejde, eller når de stod i kø. Men tjenestens bagmænd mener altså ikke, at folk har været tilstrækkeligt på farten under coronapandemien til at sikre Quibi en ordentlig start.

En måned efter lanceringen i april, havde Quibi i omegnen af 1,3 millioner brugere, skriver CNN.

Hvilket er relativt beskedent i forhold til de henholdsvis 50 millioner og 183 millioner brugere, Disney+ og Netflix ifølge CNN havde på samme tid.

Quibi havde rejst mere end 12 milliarder kroner til at etablere sig for.