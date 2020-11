Hvis du får brug for et comic relief under valgnatten, skal du se denne film

Som dokumentarinstruktør og -producent har amerikanske Alex Gibney vundet både en Oscar, en Emmy og verdens anerkendelse for sine afdækninger af lyssky magtforhold baseret på grundig journalistisk research og et talent for at fortælle en dramatisk historie. I en vrimmel af fake news og politisk manipulation er han blevet en skanse for dem, der vil vide, hvad der foregår bag kulisserne. Gibney har været ekstra aktiv op til det amerikanske valg, og i september var der premiere på hans miniserie ’Agents of Chaos’ på HBO Nordic. Den handler godt nok om den russiske indblanding i det amerikanske valg i 2016, men da det regnes for givet, at Putin også forsøger at infiltrere det aktuelle valg, er der tale om en højaktuel dokumentarserie.

»Mit hår kunne løfte en bil af en baby, hvis det skulle«, siger Will Ferrel som kongreskandidat foran spejlet, mens han gør sig klar til en tale i komedien ’The Campaign’ fra 2012. Det ville Trump trods alt nok ikke påstå om sit orange hentehår, men der er ikke langt fra klovneriet i den aktuelle præsidentkampagne til det, man ser i filmen her, hvor Ferrels figur kæmper mod personlige skandaler og en naiv nybegynder af en udfordrer (Zach Galifianakis) med millarder af dollars fra to lobbyister i ryggen. I 2012 var det hysterisk overdrevet satire i bedste Will Ferrel-stil, i 2020 er den på mange måder så meget i sync med virkeligheden, at den kan tjene som comic relief midt på valgnatten.

Det amerikanske valgsystem, valgmandskollegiet, er en kompliceret størrelse, så hvis man vil være godt rustet inden nattens drama eller bare bliver grundforvirret undervejs, kan man få hjælp af den roste Netflix-dokumentarserie ’Explained’. Den er blevet populær med sine korte afsnit, der med hjælp fra eksperter forklarer komplicerede aktuelle fænomener på en overskuelig og sober måde i løbet af cirka 15 minutter. I september var der premiere på en særudgave med de tre afsnit ’The Right to Vote’, ’Can You Buy an Election?’ og ‘Whose Vote Counts?’.