Mesterguitarist fortolker sangskatten, så tåren triller

Man skal tælle de lyse timer, sagde manden med permanent tjans på natholdet. Og det er særdeleshed sandt i disse tider. Derfor er det rart at kunne konstatere, at der som følge af covid-19-pandemien er kommet et aldeles bedårende musikalsk værk på pladebutikkernes hylder. Guitaristen Mikkel Ploug, som normalt afsøger et mere heftigt musikalsk territorium end den folkelige sangskat, sad på sin altan og spillede sange for de omkringboende i almindelighed og sin egen familie i særdeleshed. Ved hjælp af crowdfunding foreligger der nu en knitrende sprød indspilning af et dusin kendte sange, udsat for Mrs. Plougs ekspressive, søgende og æteriske guitararbejde, som i stil og lyd måske minder lidt om John Scofields. Og det er både vidunderligt og velkomment med et par dygtige håndfulde regulær skønhed.

Optagelsen er fremragende. Melodierne kommer rene og dugfriske ud af højttalerne. Nærmest som nye. Selv om der er tale om klassikere, giver Ploug dem en drejning, så de lyder, som havde han lige skrevet dem selv.

Udvalget er fordomsfrit og bredt. Ludvig Holsteins forårsbesyngende ’Det er i dag et vejr’, ’Elefantens vuggevise’ og Sebastians ’Vårvise’ blandes med lösgodis fra den amerikanske sangbog: Harold Arlens ’Somewhere Over the Rainbow’ og Charles Mitchells ’You Are My Sunshine’. Alle afvikles med en dyb respekt, en sjælden melodisk empati og en imponerende tilbageholdenhed.