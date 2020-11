Det var jo »bare for sjov«, at kollegaen spurgte cellisten fra DR-orkestret, om hun var barberet i skridtet. Nu siger han undskyld

Flere nuværende og tidligere ansatte i DR Symfoniorkestret fortæller i Dagbladet Information om at være blevet udsat for berøringer, grænseoverskridende kommentarer og et decideret overgreb i regi af orkestret.

De tegner et billede af en arbejdsplads, hvor der tales ned til kvinder, hvor barren for, hvad man må finde sig i, er sat højt, og hvor der ikke bliver gjort nok for at sikre en tryg arbejdsplads.

Information har talt med ti musikere, som peger på en sexistisk og ofte ubehagelig stemning i orkestret. Otte af dem medvirker i artiklen.

Tre er i orkestret i dag, mens fem musikere har været tilknyttet som enten freelancere eller kontraktansatte mellem 2013 og 2019.

Tre står frem med navn, og resten ønsker at være anonyme af hensyn til deres karriere eller jobforhold. Cellisten Christine Christensen, der var tilknyttet orkestret fra 2013 til 2015, fortæller til Information om at skulle høre på grænseoverskridende kommentarer fra en kollega.

For eksempel spørgsmål om, hvorvidt hun »er barberet i skridtet«, om hun »kan lide den bagfra«, og om hun »får den op i røven«. »Der var ikke nogen, der sagde noget til det, det var bare forstået, at det var sådan, han var, og det var jo bare for sjov. Men det synes jeg ikke, at det var,« siger hun.

Flere er utilfredse med orkesterchef

Manden, der er tale om, svarer Information, at han ikke kan genkende, »at jeg har skullet være så seksuel i mine jokes«. »Men før i tiden var der en meget grov jargon i orkestret, så jeg kan bare heller ikke sige mig fri for, at jeg dengang kan have sagt noget, der er gået over stregen. Så hermed en uforbeholden undskyldning,« skriver han til Dagbladet Information.

En anden af de kvinder, der står frem i Information, er Minna Svedberg, som fortæller, at hun gentagne gange blev befamlet af en ældre mandlig kollega under en turné i USA i 2017.

Manden har ikke ønsket at kommentere sagen over for Information. Fem af dem, som fortæller om deres oplevelser, mener ikke, at orkesterchef Kim Bohr har gjort nok for at komme den grænseoverskridende adfærd til livs.

Han beklager i en skriftlig kommentar til Information, hvis han ikke har gjort nok for at forhindre diskriminerende kultur og en hård tone. »I denne tid med det vigtige fokus på krænkende adfærd er – tror jeg – alle arbejdspladser blevet opmærksomme på adfærd og vaner, som bør ændres og ses i et nyt lys. Det gælder også i orkestret, og derfor skal vi nu gøre endnu mere på det område,« skriver han til Dagbladet Information.

Underdirektør i DR Kultur Natasha Dexters understreger over for Information, at hun tager situationen »meget alvorligt«. »Vi har haft en blind vinkel i forhold til tonen og den måde, de ansatte i orkestret i nogle tilfælde har behandlet hinanden på. Det tager vi til os, og nu kommer vi til at sætte ind for at komme det til livs«, siger hun til avisen.

kultur@pol.dk