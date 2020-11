Hvad er der på færde? Scenen drejer, og danserne har intet at holde sig til

Hvad med en tur i skrigeboksen? Gå ind i den sorte lydisolerede boks, og brøl alle dine frustrationer ud!

Sådan kan samtidsdans også tage sig ud. Det allerbedste ved ’Black Yoga Screaming Chamber’ af koreografen Erna Ómarsdóttir, som kunne afprøves under weekendens danseudstilling Close Encounters, er, at værket i 2017 blev installeret i det islandske Alting. Næste stop burde have været Folketinget, så de trængte brøleaber og skrigeskinker kunne få afløb.

Boksen indgik i pop up-udstillingen på Den Frie sammen med andre interaktive danseinstallationer som inspirerende udtryk for samtidsdansens spændvidde. Det blev yderligere demonstreret på Det Kongelige Teater, hvor der samme weekend både var ny koreografi på Dans2Go-programmet og Granhøj Dans (takket være K:Select, det nyetablerede samarbejde med Statens Kunstfond) samt det nye udspil fra Corpus, der siden 2017 ellers har været næsten ene om at sørge for at få ny dans ind i Det Kongeliges rammer.