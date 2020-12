5 hjerter: Det russiske trykluftbor river dine ører af

Russisk klavermusik er en enorm skattekiste, og den russiske pianist Daniil Trifonov er simpelthen det stærkeste russiske klavernavn i vores tid. Derfor er det en kæmpe oplevelse sammen med den 29-årige virtuos fra Novgorod at rejse baglæns i tiden og dykke ned i den enorme sølvskat, han på sit nyeste album sælger som den russiske klavermusiks ’Sølvalder’.

Andre pianister ville knække halsen ved at lægge ud med så avanceret musik af Stravinsky som hans ’Serenade’ for soloklaver. Men under Trifonovs magiske fingre bliver den næsten atonale musik levende og skinnende.

Prokofjevs tæske-hårdtslående ’Sarkasmer’ med deres miks af flere tonearter på samme tid er heller ikke normalt en bestseller. Men Trifonov er ikke nogen normal pianist. Han åbner musikken uden at gå på kompromis med dens karakter af provokation, og man kan mærke sølvkvaliteten i hans suveræne tag på tangenterne, når han glider direkte over i den sidste af Prokofjevs klaversonater fra Anden Verdenskrig, som hans forgænger Emil Gilels uropførte i 1944, hvor indledningens melankoli hurtigt viger pladsen for flintrende fingerbrækkeri og heftige akkorder med krasse tonesammenstød.