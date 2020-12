Her er årets 20 bedste klassiske album

En ting er at blive døv. Det var i sig selv så voldsom en prøvelse, at Beethoven i sin tid var ved at tage livet af sig på grund af det. Noget andet er, at verden så lukker ned, når man endelig skal fejres med et drøn, fordi man fylder 250 år.

Ludwig van Beethoven gik glip af den megafest i 2020, der ellers var planlagt for ham, på grund af covid-19. En fest, som blandt andet skulle have fundet sted i Bonn, hvor han blev født, og i Wien, hvor han boede og arbejdede. Fra New York til New Delhi skulle fyrværkeriet være sprunget. Det blev ikke til så meget.