»En tragedie«: Berømt arkitekts mur bliver revet ned midt om natten

Briterne blev ikke færdige med diskussionen om statuen af 1700-tals feministen Mary Wollstonecraft, der er blevet kritiseret for at vise det modsatte af kvindelig styrke, før den næste diskussion om kunst deler vandene: Nu gælder det den verdensberømte arkitekt Tadao Andos eneste værk i Storbritannien, hans 130 meter lange buede mur i Piccadilly Gardens i Manchester. Byrådet har besluttet at pille store dele af arkitektens værk ned, skriver The Guardian.

Muren med pavilloner stod klar i Manchester i 2002 som led i en genrejsning af byen og et forsøg på at give den et nyt ansigt efter et IRA-bombardement seks år tidligere. Dele af befolkningen hilste Tadao Andos værk velkommen og talte om et spændende minimalistisk greb. Men andre dele af befolkningen var hurtige med øgenavnet ’Manchesters Berlinmur’ og så værket som en skamplet, der trækker skumle typer til Piccadilly Gardens.

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Tadao Ando selv har ifølge arkitektmediet Architizer erkendt, at han ikke har fremlagt klare planer for sin vision om sammensmeltning mellem beton og natur, og han har forsøgt at sætte skub i beplantningen, men intet er sket.

Med i diskussionerne hører ifølge The Guardian, at Piccadilly Gardens med sine narkoproblemer har fået Trip Advisor-prædikatet: en af Manchesters værste turistattraktioner. Det skyldes muren, siger modstanderne. Nej, siger tilhængerne, Manchesters myndigheder har ladet stå til, og de problemer kan man ikke tørre af på Tadao Ando.

Nu væltes værket. Ikke med en voldsom kugle og et brag, men bid for bid og mellem kl. 1 og 5 om natten på grund af en sporvognslinje i området.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Architizer kalder nedrivningen »vor tids arkitektoniske tragedie«, og andre medier har skrevet, at »enhver anden by i verden ville give sin højre arm for et værk af Tadao Ando«.

Omvendt har Manchester Evening News – efter at have registreret, at tre fjerdedele af læserne hader muren – kørt en kampagne for at få muren væltet.