HBO's næste store seriesucces kan være baseret på et megarost computerspil

HBO har efter flere måneder endelig lavet en officiel bestilling på en ny dramaserie baseret på et af det sidste årtis mest anmelderroste computerspil ’The Last of Us’.

Mens der er utallige eksempler på horrible film- og serieadaptationer af computerspil, ser HBO ud til at mene det her alvorligt. I hvert fald har de hyret Craig Mazin, der senest stod bag miniserie-successen ’Chernobyl’ – også for HBO – til at producere.

Det skal han sammen med spillets oprindelige instruktør og forfatter Neil Druckmann.