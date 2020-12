Nu kan du opleve Københavns bedste juletradition hjemme

En time i selskab med rolig italiensk barokmusik, der lyser af menneskeligt nærvær. Det var, hvad publikum oplevede sidste år i Trinitatis Kirke, hvor Concerto Copenhagens årlige minijulekoncert i de allersidste dage op til juleaften er blevet Københavns bedste juletradition.

Mandag i denne uge blev alle dette års julekoncerter aflyst. Inklusive Concerto Copenhagens, der i år skulle have fundet sted i Trinitatis 20. december. Så meget desto bedre, at koncerten fra 2019 nu er landet som færdig indspilning med barokmusik, der dufter af gløgg og pebernødder, selv om den er skrevet i Sydeuropa for så længe siden som i begyndelsen af 1700-tallet.

Albummet ’Per la notte di natale’ er sat sammen af fire såkaldte concerti grossi, som orkestermusik ofte kaldtes på italiensk dengang, og komponisten Arcangelo Corellis concerto grosso – »fatto per la notte di Natale«, altså skrevet til julenat – er blid og følsom musik, der kaster tankerne i retning af hyrder på en mark, en julestjerne over en stald og et spædbarn svøbt og lagt i en krybbe. Alle værkerne er skrevet med Jesu fødsel som barnenumseblødt tema. Men der er også klang af det pastorale, Giuseppe Torelli fremhæver i forbindelse med sin concerto grosso i g-mol.