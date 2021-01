Sprogforskeren: Overraskende mange holder fast i den gamle måde at udtale ordenstal på

Joe Biden tiltrådte som bekendt i onsdags som den 46. amerikanske præsident og skrev sig dermed ind i historien. På skrift er det nemt nok at angive hans nummer i rækken af præsidenter. Man skal bare skrive et firtal, et sekstal og et punktum. De færreste skriver nummeret med bogstaver.

Det er straks værre, når vi skal sige ordenstallet i talesprog. De mange, der kommenterede og rapporterede om indsættelsen i medierne, var da heller ikke enige om, hvordan de skulle sige »46.«. Nogle prøvede at snige sig uden om ved at sige ’præsident nummer 46’, men ellers var der både dem, der sagde ’seksogfyrretyvende’ og ’seksogfyrrende’. Det første lyder gammeldags i mine ører, men det andet lyder nu også underligt afsnubbet. Og hvad er egentlig det korrekte af de to?

For at kunne svare på det er vi nødt til genopfriske, hvordan de danske ordenstal fra begyndelsen var bygget op. Første, anden, tredje, tyvende og tredivte er der ingen ben i. Men at tallet ’fyrre’ kan hedde ‘fyrretyve’, og ordenstallet dermed også ’fyrretyvende’, hvad går det ud på?

Egentlig hed tallet 40 på oldnordisk ’fjórir tigir’, altså ’fire tiere’, og det giver jo meget god mening. Gennem tiden har ’fjórir tigir’ så udviklet sig til at blive udtalt ’fyrretyve’. Så langt så godt. Alle de øvrige runde tal op til 100 er bygget op på en anden måde end fyrre(tyve). Hvis vi tager tallet 50 som eksempel, hed det halvtredsindstyve, men hvorfor dælen skal der den lange hale på?