På Langeland overgår de landets mest populære museer

I Den Gamle By i Aarhus har man gjort alt for at komme ud af coronaåret 2020 uden alt for mange røde tal på bundlinjen. Ifølge museumsdirektør Thomas Bloch Ravn har museet blandt andet sat al vedligeholdelse af de historiske bygninger på pause, afskediget 28 fastansatte, sat ledelsens løn ned i et halvt år og modtaget økonomisk hjælp fra både borgere, private fonde og regeringens hjælpepakker.

»Allerede i marts indså vi, at vi måtte støvsuge alle hjørner for at spare«, siger Thomas Bloch Ravn.

Alligevel forventer man et underskud på 1,5-2 millioner kroner, siger direktøren, der understreger, at tallene dækker over et estimat, da årsregnskabet ikke er godkendt endnu.

Den Gamle By er langtfra det eneste museum, der lider. Men mens museer, der normalt har høje besøgstal, har oplevet store økonomiske tab i 2020, har nogle mindre museer ligefrem oplevet fremgang. Det viser en ny undersøgelse foretaget af museernes interesseorganisation, ODM, som halvdelen af organisationens medlemmerne har deltaget i.