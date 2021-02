Pernille Jensen vil gerne være klogere. Det går sådan lidt bum-bum

Han kigger intenst ind i kameraet, mens han taler om havearbejde. »Jeg kalder mig selv for gangstergartneren. For jeg synes, det er gangster at lave havearbejde«, siger han.

Manden hedder Ron Finley og er autodidakt haveekspert i Los Angeles. Jeg er en vinterbleg dansker på fjerde sal, der ikke har haft en have, siden jeg flyttede hjemmefra for et halvt liv siden. Hvorfor ser jeg overhovedet det her?

Jeg har købt et abonnement til den online læringsplatform Masterclass, hvor kendte og/eller kloge mennesker fortæller om det, de ved allermest om. Siden da har der været højt til loftet i min hjernes center for personlig udvikling. Nu skulle der terpes.

Jeg har læst, at stifterne af Masterclass gerne vil have hjemmesiden til at minde om de fancy æsker, man får, når man køber dyre smykker. Æskens tyngde, den fuldfede velour, al den lidt fjollede pomp og pragt, det emmer af. Det er den stemning, Masterclass går efter, og jeg må erkende, at det lykkes. Alle videoer er lækkert produceret og klippet på en måde, hvor man får lyst til at se mere.

Alligevel er jeg fortsat på jagt efter den første rigtige åbenbaring på hjemmekontoret. Koldstarter er blevet en del af mit masterclassmønster. Så efter et par videoer i selskab med den ivrige gartner besluttede jeg mig for at vente med at se videre, til jeg en dag måske rent faktisk får en have, hvor jeg kan lade Ron Finleys visdom forplante sig.