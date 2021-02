Farvel til Masterclass: Så hold dog kæft, din bedrevidende, selvfede amerikaniserede Gajol-visdomsautomat

Jeg keder mig meget for tiden. På en skala fra 1 til 10 bliver jeg uforholdsmæssigt begejstret, når kogevasken er færdig. Jeg har ramt en mur, og på en måde kan man sige, at det jo måtte ske på et tidspunkt, eftersom jeg konstant går rundt herhjemme. Jeg er omgivet af mure og har været det længe. Selvfølgelig måtte det ske.

Det gik egentlig meget godt. Jeg er en af dem, der har haft det okay med at være hjemmearbejdende på ubestemt tid. Og en del af min hjemmebryggede strategi for at gøre det federe at være hjemme altid var at tegne et års medlemskab på onlinelæringsplatformen Masterclass, hvor mere eller mindre berømte mennesker underviser i det, de selv er allerbedst til.

Det var min forkromede plan, at jeg skulle bruge de små pauser i livet på evighedshjemmekontoret med små kapitler af udvalgte masterclasses, der skulle udvide min horisont og på sigt endda gøre mig måske en lille smule klogere. Jeg skulle lære om sangskrivning. Om kreativitet. Og måske endda score et par tennisfifs fra Serena Williams.

Problemet er bare, at det eneste, jeg reelt set har fået ud af min tid med adgang til Masterclass, er, at jeg ikke orker mere envejskommunikation. Jeg er træt af mennesker på min skærm, der belærer mig om banaliteter. Jeg gider ikke høre ’West Wing’-manuskriptforfatter Aaron Sorkin fortælle mig, at jeg skal »kill my darlings«. Og jeg gider ikke høre filmkomponist Hans Zimmer sige til mig, at jeg skal løbe en risiko. No shit, Sherlock!