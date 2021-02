Jeppe Heins corona-kur: Træk vejret og sig nej!

Corona gav kunstverdenen et chok, og pludselig var der heller ingen, som købte kunstneren Jeppe Heins værker. Så opstod nye muligheder, mens han og konen tilbragte al deres tid i en verden af skærme hjemme hos deres fire børn. Og det blev nærmest smukt. Nu sender Jeppe Hein live hver onsdag for at lære os at trække vejret.