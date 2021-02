Overborgmester: »Det bliver en perle, når den bliver åbnet for københavnerne«

Var det ikke for monumenterne over faldne søfolk og de få museumsskibe ved kajen, ville man ikke vide det. Men i over 300 år var Nyholm i Københavns inderhavn selve hjertet i kongeriget, hvor 9.000 mennesker sammentømrede og forsvarede vores status som søfartsnation. Den historie fortæller Batteriet Sixtus, hvor ’Rigets Flag’ står, endnu med en kanonsalut, når kongeskibet ’Dannebrog’ stævner ud fra bøje nummer 1.

Men i dag er her stort set mennesketomt, og det skyldes ikke blot nordenvinden, der får en lille coronaafstemt forsamling af lokale socialdemokrater til at skutte sig. Forsvaret har så godt som forladt Nyholm, og nu skal dele af øen efter planen byudvikles.

Men den vil Københavns overborgmester, Lars Weiss, lægge i endog meget stramme tøjler, siger han i dag, hvor han er på gåtur med sine lokale kredsformænd og en repræsentant for Christianshavns lokaludvalg for at præsentere partiets udspil til den fremtidige brug af øen.

»Det bliver jo en perle, når det bliver åbnet for alle københavnere«, udbryder Lars Weiss, da han passerer de gamle takkeladshuse fra 1725, hvor tovværk og andet materiel fra de oplagte skibe i sin tid blev opbevaret.