Du troede ikke, du manglede en kande til soja. Nu er den pludselig uundværlig

Hvis du har hang til at blive forelsket i ting, skal du ikke kigge i denne bog.

Der er kander til soja, som man ikke troede, man manglede, men som pludselig virker uundværlige.

Bestik med fine kurver, som ville pynte på ethvert spisebord. Sæbedispensere, som er så små, at de kan stå på selv det mindste badeværelse. Bordskånere, der ligner grafiske tegn. Og meget, meget mere i ’Japanese Design Since 1945’, der er et eldorado af lækkerier, som man kan drømme om at kunne tage med hjem fra Japan en dag.