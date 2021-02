En af de bedste danske kunstnere – som slet ikke startede i kunsten – er død

Det er blot fire dage siden, at jeg gik med en veninde – en blæsende søndag – og pegede på Stig Brøggers gavludsmykning i det almene boligbyggeri Ladegårdsparken i Holbæk, imens jeg råbte op om, hvor vildt jeg synes, det er, at en af landets bedste kunstnere har udsmykket et så uskønt betonbyggeri – og så ovenikøbet lige præcis den blok, jeg selv boede i med min familie en kort overgang i slut-80’erne.

Der er et værk af ham i MoMA’s samling, var den trumf, jeg kunne sætte på min korte gennemgang af kunstnerskabet, jeg i øvrigt omtalte som »et af de bedste fra Danmark«.

Og det er jo rigtigt nok, at han har udstillet på Museum of Modern Art. Og at han er en af de bedste. Og nu er den danske billedkunstner død, 79 år gammel.