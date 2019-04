Popkunstens danske mester kan stadig: Fantomet er højdepunktet i Stig Brøgger-udstilling, men bogen om ham mangler glimmer

På udstillingen møder du som det første et weird selvportræt: et farvefotografi i fire dele af en hvidhåret mand, som er kunstneren selv, spejlbilledet brudt af sorte og røde felter. Som en veninde sagde: Hvor ofte ser man en ældre, mandlig kunstner tage et billede af sig selv i et spejl? Værket er fra 2015.

Så springer vi 46 år i tid. Fotoserien med den dobbelttydige titel ’Shooting’ – igen er det kunstneren selv, som optræder på fotografierne – er en art performance som fotografi a la Bruce Nauman eller Chris Burden – et par år før Burden lod sig skyde i armen, vel at mærke.

Derfra går det i udstillingen over stok og sten og frem og tilbage i tid i maleriet, som trods de virkelig fede fotografier er kunstnerens primære medie.











Kunst-anmeldelse Stig Brøgger: Working Space. Galleri Susanne Ottesen. Til 13. april.

Sjovest er det at se den helt nye serie, ’Fantomet’, af 54 identiske formater, 60x50 cm, ophængt som et stramt, men lystigt grid og med primært to gentagne figurer: en silhuet af en løbende person med frakke og blød hat som en tegneseriefigur og mindst lige så ikoniske variationer over malerpaletten som en slet skjult latterliggørelse af maleriets symbolske plads i billedkunsten. Hvorfor skulle man dog ellers i dag male flad og stencileret popkunst som i 1960’erne? Hvad er meningen med det? Heldigvis er der brugt spandevis af glimmer, og det kammer over i en inderlig og underlig kitschethed, som harmonerer perfekt med 2019.

Og sådan accelererer fantomet Stig Brøgger, som er født i 1941, sig op igennem det 20. århundredes kunsthistorie, hvilket den nye bog om kunstneren skaber fint overblik over.

Glimmer glimmer glimmer. Det er 1960ernes popkunst som spæner hen over en guldfarvet flade i Stig Brøggers underlige nye malerier som kan ses på Galleri Sussanne Ottesen,

Utrolig smuk bog











Birgitte Anderberg (red.): Stig Brøgger - Now Here. Strandberg Publishing. 320 sider, 400 kroner.

Den utrolig smukke udgivelse, der er redigeret af museumsinspektør og seniorforsker på Statens Museum for Kunst Birgitte Anderberg, er det første bud på »en samlet kortlægning af Brøggers omfattende værk«, som det hedder på bagsiden.

SMK’s direktør, Mikkel Bogh, fører som det første læseren igennem en let og vedkommende udlægning af kunstnerens mange veje og vildveje og formulerer meget præcist, at maleriet for Brøgger ikke drejer sig om billedet som self-expression, men om at bruge kunsten til at nærme sig »… det stadigt mere billedmættede vækst- og informationssamfund – det på én gang uendeligt flade og uendeligt lagdelte her og nu, som man kalder for samtiden«.