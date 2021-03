»Vi er folkets talerør«: Dansk erhvervsmand har stiftet nyt socialt medie i protest mod Facebook

Et nyt dansk socialt medie er gået i luften. Formålet er at give folk mulighed for at ytre sig frit, og ingen påstande vil blive faktatjekket. Det er en dansk pendant til det omdiskuterede amerikanske sociale medie Parler, siger stifteren.