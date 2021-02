We’reSorryBritney: Støtten til Britney Spears vokser efter dokumentar, der viser hendes sammenbrud

Britney Spears’ langvarige kamp for at få fjernet sin far som juridisk værge var tilbage i retten i Los Angeles torsdag.

Her blev der dog gjort få fremskridt i forhold til det stadig mere kontroversielle spørgsmål om, hvor meget længere popstjernens personlige og forretningsmæssige interesser skal kontrolleres af andre mennesker.

Dommer ved Los Angeles County Superior Court Brenda Penny sagde, at sangerens far, Jamie Spears, og et nyligt udpeget forvaltningsfirma i fællesskab skal lægge en investeringsplan, som kommer Britney Spears til gode.

Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Den 39-årige popstjerne har i løbet af det seneste år gjort det klart, at hun ikke længere vil have, at hendes far er involveret i hendes anliggender. Men i december forlængede dommeren Jamie Spears’ værgemål frem til september 2021.

Jamie Spears blev i 2008 udpeget til værge for sin datter, efter at hun var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital.

Torsdagens høring, som Britney Spears ikke selv deltog i, fulgte i kølvandet på en ny tv-dokumentar, der havde premiere i sidste uge.

Dokumentaren har på ny sat fokus på sagen og det tidligere teenagefænomens sammenbrud i midten af 00’erne og offentlighedens behandling af hende.

Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

På sociale medier har fans og kendisser udtrykt støtte til Spears med hashtags som #We’reSorryBritney og #FreeBritney.

Mandag offentliggjorde det amerikanske magasin Glamour en undskyldning til sangerinden. Her stod der blandt andet:

»Vi er alle skyld i, hvad der skete med Britney Spears - vi forårsagede muligvis ikke hendes fald, men vi finansierede det.

Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Uden for retten torsdag var flere fans samlet. De opfordrede til, at Jamie Spears’ værgemål ophører.

Popstjernens opsigtsvækkende deroute tog fart efter hendes skilsmisse fra danseren Kevin Federline i 2006. Her fik hun frataget både forældre- og besøgsretten til sine to små sønner som følge af blandt andet et alkoholmisbrug og højlydte skænderier med familien.

ritzau