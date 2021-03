Det må vi bare tage ned: Politikere låner engelske udtryk, og snart har vi andre overtaget dem

Når du læser overskriften ’købe ind på’, tænker du måske, at det skal handle om steder, man kan shoppe, nu hvor mange af landets butikker endelig åbner i dag.

Eller måske tror du, at det skal dreje sig om de seneste 30 års diskussion af, om det hedder købe ind, handle eller handle ind, hvor handle ind falder mange for brystet, fordi det er en sammenblanding af de to traditionelle udtryk købe ind og handle. Men den kamp er udkæmpet: Handle ind er blevet en fast bestanddel af det danske ordforråd, så det vil vi ikke diskutere.

Nej, det skal handle om udtrykket ’købe ind på’. F.eks. kunne man læse følgende på bt.dk i forbindelse med sidste uges coronaforhandlinger:

»Justitsminister Nick Hækkerup har tirsdag aften klokken 22 smidt de blå partier ud af forhandlingerne, fordi de ikke købte ind på regeringens linje«.

At nogen køber ind på noget, betyder, at de ’går med til’ eller ’accepterer’ noget. Udtrykket er et oversættelseslån fra engelsk ’buy into’, og det har været kendt på dansk siden 2004. Det er dog nok især de sidste par år, at ’købe ind på’ er blevet rigtig udbredt, og det er et hyppigt udtryk blandt politikere og journalister.