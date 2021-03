Dansk guitarglobetrotters nye trio er ren verdensklasse

Jakob Bro er nok den danske jazzguitarist, som løber med det meste af opmærksomheden i disse år. Men en guitarist, som i mange år har bevæget sig på samme høje niveau, er den mere udadvendte jazzglobetrotter Niclas Knudsen.

Sit mest mest markante aftryk sætter han i disse år som fuldgyldigt medlem af den eksperimenterende trio Ibrahim Electric og i Kalaha, hvor han sammen med Rumpistol, Spejderrobot og Emil de Waal spiller noget af det mest begavede og elegante afrikansk inspirerede musik på disse breddegrader.

Men det er åbenbart ikke musikalsk rejseaktivitet nok. Niclas Knudsen har nu for første gang søsat sin egen trio, der er ren topklasse. Bassen bestyres af Anders ’AC’ Christensen, der er en af de gamle kumpaner, fra dengang det vilde i dansk jazz blev spillet af de unge løver i When Granny Sleeps og Once Around the Park. På trommer finder man dansk jazzmusiks alvidende juniorprofessor og rytmespruttende legebarn Kresten Osgood. Begge er gengangere fra Niclas Knudsen Quartet, hvor fjerdemanden var Ben Besiakov.

At det i en tid med coronarestriktioner er en udvej at fyre op under de musikalske rejseaktiviteter, understreger Knudsen ved at døbe åbningsnummeret på ’Times Revisited’ ’Ouagadougou’, hovedstaden i Burkina Faso.