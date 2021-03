Med helt specielle greb er han blevet et stort hit på streamingtjenesterne

Det er små franske klaverstykker – små bidder følelsesladet barokmusik af Jean-Philippe Rameau eller impressionistiske klangblokke af Claude Debussy – der er brændstoffet i Víkingur Ólafsson melankolske klangmaskine. Vi får dem både, som stykkerne står skrevet i noderne spillet på moderne flygel, som knirkende barmusik efter lukketid på et skramlende klaver og som elektronisk bearbejdet og sunget musik.

Vi kommer langt fra det klassiske udgangspunkt på Víkingur Ólafssons tre seneste korte udgivelser. Og det fungerer overraskende smukt i sin egen klarsynede tristhed.

»Det kunne jo være, at det bliver et interessant eksperiment. At se, hvor kreative vi kan blive«, filosoferede den 37-årige islandske pianist over sin nye coronatilværelse med udsigten til en tom kalender i marts sidste år til en journalist fra det britiske magasin Pianist. Usikkerheden kunne føre til noget nyt, så han og solistkollegerne ikke »som aber« skulle rejse nye steder hen på tværs af kontinenter uge efter uge. Han medgav, at det lyder kynisk. Men det kunne jo være, at pandemien kunne bryde den uholdbare klimasituation, hvor musikere skal transporteres rundt på hele kloden for at kunne skabe store oplevelser.