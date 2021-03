Københavnske politikere er misundelige på jysk provinsby: »Det er gennemtænkt, det er smukt, og der bliver man altså lidt jaloux«

Mens Holstebro i årtier har forskønnet sig med kunstværker som Alberto Giacomettis berømte 'Kvinde på kærre', har København været for dårlig til at sikre ny kunst på veje og pladser, erkender socialdemokraterne i hovedstaden. Her synger en teatertrup fra Polen for Giacomettis skulptur 'Kvinde på kærre' foran det gamle rådhus under festugen i byen i 2017.