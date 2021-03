Kulturglade tyskere overvejer at få en kulturminister

Mens tyskerne igen kan gå på de museer, der i den kulturglade nation er åbnet før spillesteder og sportsarenaer, er en uventet diskussion dukket op: Skal Tyskland have en kulturminister?

For danskere kan den debat forekomme absurd. For selvfølgelig skal den tunge kulturnation midt i Europa, som har fostret så mange store kunstnere – Bach, Brahms, Beethoven, Wagner, Kraftwerk, Rammstein og Nina Hagen for nu at blive i bare musikkens verden – have en minister på området.

Men i Tyskland har kulturen, siden den daværende socialdemokratiske regering under ledelse af Gerhard Schröder i 1999 vedtog det, hørt hjemme i forbundskanslerens ministerium. Samt i de 16 delstater, der har hver sit kulturliv og budget. Kultur i Tyskland er med andre ord primært noget, der administreres i delstaterne og ikke på nationalt niveau.

Her har Monika Grütters fra Angela Merkels kristendemokratiske parti, CDU, i syv år samlet og styret den nationale del af kulturen som leder af departementet hos kansleren. Det er netop Monika Grütters, der har indledt debatten om oprettelsen af et nyt ministerium til kulturen nu.

Årsagen er i høj grad coronapandemien, der har udløst hjælpepakker på 2 milliarder euro (15 milliarder kroner) til kulturlivet fra regeringen i Berlin, hvortil kommer støtteordninger også i delstaterne.