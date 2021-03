Arkæologer finder 10.500 år gammel vævet kurv i perfekt stand: »Det her er det mest spændende fund, jeg har gjort i mit liv«

10.500 år.

Så længe har en håndvævet kurv gemt sig i en grotte i den judæiske ørken, før en gruppe israelske arkæologer for nylig gravede den frem. Tilmed i perfekt stand. Den er – med al sandsynlighed – den ældste kendte af sin slags.

Det fortæller blandt andre The Jerusalem Post.

»Det her er det mest spændende fund, jeg har gjort i mit liv«, udtalte en af arkæologerne bag udgravningen, dr. Haim Cohen, på en pressekonference i Jerusalem tirsdag om fundet, der er del af en større undersøgelse af hundredvis af grotter i den judæiske ørken.

10.500 år. Altså kun godt 1.000 år efter den sidste istid. Mere end 8.000 år tidligere end Grauballemanden, 8.500 år inden jødernes konge, og knap 10.400 år før Lise Nørgaard blev født.

Forklaringen på, at kurven efter alle disse år er exceptionelt velbevaret skal ifølge en anden arkæolog findes i dens geografiske placering.

»Organiske materialer har normalt ikke evnen til at klare sig i så lang tid«, udtaler dr. Naama Sukenik til Jerusalem Post.

»Men det særlige klima i den judæiske ørken, det tørre vejr, har gjort det muligt for artefakter at holde både århundreder og årtusinder«.

Flere undersøgelser skal udføres

Ud over en aldersbestemmelse af kurven mener arkæologerne – med baggrund i den måde, vævningen ser ud til at være blevet udført på – også at kunne sige, at kurven er fremstillet af to personer, og tilmed at den ene af de to skulle have udført arbejdet med venstre hånd.

Præcis hvilket materiale kurven består af mangler fortsat at blive slået fast.

Derudover indeholdt kurven, der kan rumme cirka 92 liter, en lille jordrest, som arkæologerne håber på vil kunne fortælle dem noget om, hvad der oprindelig er blevet opbevaret i den.

Cirka halvdelen af de udvalgte grotter i den judæiske ørken mangler fortsat at blive undersøgt af arkæologerne.

Udover den 10.500 år gamle kurv har arkæologerne fundet adskillige fragmenter af en bibelsk skriftrulle i en af grotterne. Skriftrullen indeholder en tekst kendt fra ’Tolvprofetbogen’ i Det Gamle Testamente.