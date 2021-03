Thomas Blachman er efter Martin Jensen

Fredag efter fredag har seere af ’X Factor’ kunnet se, hvordan to forskellige dommertemperamenter har hakket på hinanden.

Det skete også til fredagens liveshow, hvor der igen kom gnister mellem Thomas Blachman og Martin Jensen.

»Det har jo intet med kunst at gøre«, sagde Thomas Blachman efter 23-årige Vilson Feratis optræden, som også blev hans sidste.

Martin Jensen havde fået Vilson Ferati til at synge ’Wake Me Up’, et radiohit fra 2013 af den nu afdøde dj Avicii. Men i stedet for en højenergisk festsang, som er sangens oprindelige udtryk, var tempoet skruet helt ned med Vilson Ferati på en barstol midt på scenen, og det eneste akkompagnement var et klaver med svage fine toner.

De er nærmest diametrale modsætninger, de to dommere: Thomas Blachman, den 57-årige cool cat jazzmusiker og Martin Jensen, den 29-årige dj fra Silkeborg.

Det var vi som seere allerede vidner til i de første par afsnit, da Martin Jensen med et smørret smil fortalte jokes til Blachman, som den ældre jazzmusiker grinte en smule afmålt af. Eller da Martin Jensen erklærede sin uforståenhed over for sanger og sangskriver C.V. Jørgensen.

»Det er sådan nogle halvprovokerende tekster, han prøver at skrive«, sagde han, og igen kunne Blachman kun grine af det.

Men til fredagens liveshow kunne Blachman ikke blot grine af Martin Jensen længere, for han havde håbet på, at Martin Jensen ville bruge de egenskaber, han havde som verdensturnerende dj. Det har han ifølge Blachman ikke gjort endnu.

»Jeg havde forventet ’fire i gulvet’, kæmpe drops og kæmpe ting. Alt det, du gør, når du gør din ting«, sagde Thomas Blachman.

Det preller dog af på den unge dj.

»Var jeg kommet med den musik, Blachman efterspørger, havde han sagt, at jeg kom med ’dj-musik til 40.000 narkomaner’, som han også tidligere har udtalt«, siger Martin Jensen.

Men trods kritikken fra Thomas Blachman har den den unge dj ikke tænkt sig at ændre sin stil.

»Jeg har den ældre kategori. Det er ikke en 15-årig pige, jeg har. Det er en 36-årig familiefar«, siger han med henvisning til sin sidste tilbageværende deltager, Dan Laursen.