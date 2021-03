Svensk rapper sender brev til bandeleder fra fængslet: »Jeg vil have, at I fanger nogen fra P3«

Han er nok ikke ene med følelsen af ikke at blive tilstrækkelig anerkendt for sine bedrifter. Men en 25-årig svensk rapper har nu taget ukonventionelle midler i brug i forsøget på at skubbe sit eget navn ud i rampelyset.

I et brev til lederen af den bande, rapperen er en del af, beder han bandelederen om at true den svenske radiokanal P3 til at spille hans musik oftere. Det skriver det svenske medie Expressen.