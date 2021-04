Politikerne vil have flere penge på bordet, så fremtidens podcaststjerner kan blive hørt

Der kommer dagligt nye tilbud på podcasthylderne, og danskerne lytter ivrigt. Men det skal være lettere at få støtte til det voksende medie, mener et bredt flertal i Folketinget. Ellers risikerer vi at tage livet af en ellers blomstrende medieinnovation.

»Vi skal sikre et medie som podcasts, som virkelig kan skabe dybde og relevans og ikke mindst segmentere og lave gode temabaserede udsendelser både inden for kultur, videnskab og politik«, siger Birgitte Bergmann, som er medieordfører for Det Konservative Folkeparti.

»Det er klart et medie, der står højt på vores prioriteringsliste i det kommende medieforlig. Der skal afsættes en pulje, så støtten til podcasts kan stige«.

Både regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er indstillet på at give bedre muligheder for at støtte podcastproducenter via mediestøtten.