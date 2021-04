Thomas Blachman og Dan Laursen deler skæbne. Det kan noget

Kan du huske, at man i 1980’erne rendte rundt og sagde om noget tåbeligt, at det var ’dybt godnat’?

Åh, det er lige så pinligt at tænke tilbage på, som at man gik i snowwashed cowboybukser, eller jeans, som det jo hedder nu. Ligesom den helt særlige 80’er-blegning af denimstof var udtrykket ’dybt godnat’ en modedille, der bredte sig som en steppebrand, men som slukkede lige så hurtigt igen, og både modeudtrykket og modejeansne er derfor blevet synonymt med en bestemt tidsperiode, som man godt kan få lidt kvalme af at genbesøge i tanken.

Af andre sproglige modediller de senere år kan nævnes ’(det er) super’ og ’(det er) så fint’. Jo jo, jeg har skam også været med på sprogmoden, da alle sagde ’super!’, hver gang der var noget, de var glade for, eller ’så fint!’ for at vise deres taknemmelighed.