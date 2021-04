Desværre stadig aktuel: Stieg Larssons 'håndbog for truede journalister' udgives igen

21 år efter sin oprindelige udgivelse – og godt 16 år efter forfatterens død – genudgives nu ’Overlev deadline – håndbog for truede journalister’ af den afdøde svenske journalist og forfatter Stieg Larsson.

Bag genudgivelsen står det svenske journalistforbund.

Og spørger man forbundet, er Stieg Larssons fortælling om had, trusler og vold mod journaliststanden mere relevant end nogensinde.

»Desværre er det stadig et meget stort problem. Trusler og vold opstår mod en stor del af vores medlemmer«, siger journalistforbundets formand, Ulrika Hyllert, i en pressemeddelelse med afsæt i en undersøgelse af trusselsniveauet mod landets journalister. Undersøgelsen viser – ikke overraskende – at truslerne, der oftest handler om fysisk vold, i høj grad er rykket væk fra telefonsvarer og postkasser og ind på de sociale medier.

I ’Overlev deadline – håndbog for truede journalister’ beretter Stieg Larsson om sine oplevelser med had og trusler som journalist i 90’ernes Sverige. Trusler, der ikke mindst var konsekvensen af historier om højreekstreme miljøer i landet. Samtidig giver han konkrete råd til, hvordan man bør håndtere det at blive truet, som blandt andet inkluderer at have dokumentationen for truslen i orden, at holde sine nærmeste informeret og ikke mindst at undgå at tage til genmæle.

»Ud over at være en god håndbog beskriver den også meget godt, hvordan stemningen var i branchen og i samfundet for 20 år siden. Jeg tror, at vores medlemmer kan finde styrke og mod i, at dette med trusler og had ikke er et nyt problem, og at vi har gennemgået lignende prøvelser før«.

Den trykte genudgivelse, der indeholder faktuelle opdateringer og et nyt forord, vil i første omgang være forbeholdt medlemmer af det svenske journalistforbund. En digital udgivelse af bogen vil imidlertid blive tilgængelig for alle.

Vold og trusler mod journalister på verdensplan

Problemet med trusler, vold og sågar mord på journalister er fortsat også aktuelt på verdensplan – selv inden for den såkaldt frie verdens grænser.

I 2018 blev den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia, der med sit journalistiske arbejde blandt andet afslørede maltesiske politikeres forbindelse til Panama-papirerne, eksempelvis dræbt af en bilbombe.

Også herhjemme har der de seneste år været et skærpet fokus på journalisters sikkerhed.

I februar i år bebudede Dansk Journalistforbund, at man i samarbejde med en række interessenter ville i gang med at udarbejde en national handlingsplan på området.

»Vi ser trusler mod journalister, og i det hele taget, at skytset bliver vendt mod journalister, er en tiltagende tendens, og frygten kan være, at noget af det bliver til virkelige handlinger«, sagde Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, ved den lejlighed til Journalisten.

Stieg Larsson døde i november 2004 af et hjertetilfælde. Herhjemme er han nok først og fremmest kendt for sit forfatterskab. Han er blandt andet manden bag bogsucceserne ’Mænd der hader kvinder’, ’Pigen der legede med ilden’ og ’Luftkastellet der blev sprængt’. Alle tre bøger blev først udgivet efter hans død.