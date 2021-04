Stor kunstskandale: Gallerist solgte i 20 år malerier af kunstnere, han selv opfandt

Hvis du har et maleri hængende af den norske kunstner Werner Jensen, så skal du ikke regne med at komme til at møde ham.

Werner Jensen eksisterer nemlig ikke. Hvis du til gengæld har købt maleriet af Werner Jensens gallerist, John Hedemark, så har du faktisk allerede mødt kunstneren.

Det er nemlig ham, der er penslen bag navnet.

Hvis du møder kunstnernavnene Knut Ohlesen og Erik Krohn, som Hedemark også har solgt på sit galleri, så er det samme historie.

Det kan den norske tv-station NRK afsløre.

Ikke en kopi

I august måned beslaglagde civilklædte betjente ifølge NRK 200 malerier fra Hedemarks galleri, Kunsthuset, og spørgsmålet er nu, hvad der skal ske med dem.

Politiet anklager Hedemark for bedrageri, men galleriejeren (og kunstmaleren) siger selv, at han bare har malet under pseudonym, hvilket er ganske almindelig praksis inden for kunstens verden.

Til NRK siger jurist Jon Wessel-Aas, at det i sig selv kan være ulovligt at destruere billederne, som politiet ellers gerne vil.

»Billederne er jo ægte. Det er ikke et forsøg på at lave forfalskninger af en anden kunstner eller noget«, siger han.

Selv om billederne ikke er kopier, mener politiet, at Hedemark har bedraget sine kunder ved at opdigte cv’er til sine opdigtede kunstnere og dermed gøre dem mere værdifulde og vigtigere, end de egentlig er.