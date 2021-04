Roskilde Festival melder ud: Det er urealistisk at gennemføre festival i år

»Det er for os at se ikke længere på nogen måde realistisk at tro på, at vi kan gennemføre årets festival«

Sådan lyder meldingen fra Roskilde Festivals direktør Signe Lopdrup, hvis politikerne vælge at følge de anbefalinger, som en ekspertgruppe har fremlagt i dag.

»Det er ubærligt, at vi står her igen, vi har gjort, hvad vi kunne og arbejdet og knoklet for at se, at det kunne lykkes. Vi sætter i dag hele vores planlægning på hold, og vi har behov for, at der nu bliver taget en officiel beslutning af politikerne så hurtigt som muligt«, siger Signe Lopdrup.

Ifølge de nye anbefalinger skal publikum inddeles i zoner, og den maksimale forsamling til en udendørs musikfestival vil være på 10.000 mennesker.