Sprogforskeren: Fodbold er ikke min stærke side, men jeg undrede mig over, at Liverpool-profilen skulle lide denne makabre skæbne

Fodbold er ikke min stærke side, må jeg indrømme. Bevares, jeg så da EM i 1984, dengang Preben Elkjær brændte et straffespark. Men trods mit manglende fokus på fodbold bemærkede jeg da forleden en overskrift på ekstrabladet.dk om emnet.

Jeg gemte linket til artiklen, men nu har de lavet overskriften om – det går hurtigt i disse digitale tider – så det må blive efter hukommelsen. Og det er så her, I læsere må bære over med mine manglende kompetencer inden for fodbold, men der var altså en eller anden fra fodboldklubben Liverpool, der var blevet smidt under bussen.

Er han mon død, tænkte jeg, og hvem kan dog finde på at dræbe en fra en fodboldklub? Men hvad ved jeg om fodbold.